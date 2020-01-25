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أخبار العالم

أمريكا: لم نجر أي محادثات مع العراق لخروج قواتنا

السبت 25/يناير/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مُساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى ديفيد شنكر إنهُ لم يتم إجراء أي مُحادثات مع الجانب العراقي بخصوص خروج القوات الأمريكية من العراق.

وأضاف شنكر خلال لقاء مع قناة "الحرة"، أمس الجمعة: "هناك حوارا بين واشنطن والحكومة العراقية بشان العلاقات الثنائية بين البلدين".

وبشأن لبنان، قال شنكر إن الولايات المتحدة ستتابع عن كثب إن كانت الحكومة الجديدة ملتزمة بمحاربة الفساد وإخراج لبنان من أزمته المالية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جونثان هوفمان، قال أمس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم المتظاهرين العراقيين الرافضين للوجود الإيراني في بلادهم. 

وأكد أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء واشنطن في المنطقة والدفاع عنهم.
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