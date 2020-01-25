سمير حلبية: نستعد للمئوية لإسعاد الجماهير وأرفض عودة حسام حسن

تحدث سمير حلبية رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن أخر الاستعدادات الخاصة بمئوية ناديه، مؤكدًا على رفضه بعودة حسام حسن لتدريب فريق الكرة الأول.





ويحتفل نادي المصري البورسعيدي بمئويته في يوم 18 من مارس بالعام الجاري.





وقال سمير حلبية في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر: "لدينا تفكير كبير وأشياء كثيرة لاسعاد جماهير بورسعيد بشأن الاحتفال بالمئوية لنادي المصري، خاصة بعد ما تم إسناد المئوية لكامل أبو علي من قبل محافظ بورسعيد".





وتابع: "لن أترشح لانتخابات النادي المصري في الفترة المقبلة ، المصري لن يقف على مدرب أو مجلس إدارة أو على أي أحد، وبذلنا مجهود كبير لكي لا يذهب إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر".





وأكمل رئيس النادي المصري:"إيهاب مكسب للنادي وهو صاحب أخلاق عالية ونقل اللاعبين نقلة أخرى، اما حسام حسن من أحسن اللاعبين والمدربين في تاريخ مصر، ولن أندم على أي مدرب يرحل عن النادي المصري".



