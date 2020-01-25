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حوادث

حجز لصوص السيارات بالشروق ومصر الجديدة

السبت 25/يناير/2020 - 08:00 ص
حجز لصوص السيارات
حجز لصوص السيارات بالشروق ومصر الجديدة
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عمرو خليفة
أمرت نيابة الشروق، بحجز تشكيل عصابى 24 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامهم بسرقة السيارات بالشروق، ومصر الجديدة .


وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (3 أشخاص اثنين منهم معلومات جنائية مسجلة) وبحوزتهما (مفك كبير الحجم - مفتاح إنجليزى - شوكة معدنية) وذلك عقب قيامهم بكسر زجاج الباب الخلفى الأيمن والكونتاكت الخاص بإحدى السيارات ملك (صاحب مكتب للنقل الجماعى)، وشروعهم فى سرقتها بإسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

واعترف المتهمون بإرتكاب الواقعة وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب (كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك) بإستخدام المضبوطات حوزتهم، وأضافوا بشروعهم فى سرقة إحدى السيارات (بها تلفيات عبارة عن كسر زجاج الباب الخلفى الأيمن) ملك (موظف) بذات الأسلوب حال توقفها بذات المنطقة، إلا أنهم لم يتمكنوا من تشغيلها، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين وإتهامهم بالشروع فى سرقتهما.
  
كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس سبق إتهامه فى عدد 6 قضايا آخرهم قضية سرقة مسكن) عقب قيامه بسرقة سيارة ملاكى من دائرة القسم .

وبمواجهته اعترف بقيامه بسرقة السيارة بأسلوب المغافلة، وبسؤال المجنى عليه تعرف على السيارة والمتهم واتهمه بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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