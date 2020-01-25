أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يصدم عبد الله السعيد.. أولمبياد طوكيو مهددة بالتأجيل

أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني، توماس باخ، عن قلقه من ارتفاع درجات الحرارة المتوقعه خلال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في عام 2020، مقترحا تغيير موعد انطلاق سباق الماراثون.

حالة واحدة تقصي الزمالك .. سيناريوهات تأهل الأبيض لدور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل أمام مازيمبي





اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بتعادله أمام ضيفه مازيمبي الكونغولي 0-0 في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.







