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رياضة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يصدم عبد الله السعيد.. أولمبياد طوكيو مهددة بالتأجيل

السبت 25/يناير/2020 - 08:01 ص
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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محمد رشاد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لن يتعاقد مع اللاعب عبدالله السعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية مشيرا إلى أن السعيد الذى يلعب فى بيراميدز " وصل إلى 40 سنة ".



كشف كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل أزمته مع الوداد المغربي، معلنًا عن حقيقة مفاوضاته مع الأهلي في وقت سابق.

وصل ايمانويل ايمونيكي المدير الفني السابق لمنتخب تنزانيا الأول لكرة القدم ونجم نادي الزمالك السابق الى القاهرة من أجل تولي القيادة الفنية لفريق المقاصة خلال الفترة المقبلة.

أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني، توماس باخ، عن قلقه من ارتفاع درجات الحرارة المتوقعه خلال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في عام 2020، مقترحا تغيير موعد انطلاق سباق الماراثون.

حالة واحدة تقصي الزمالك .. سيناريوهات تأهل الأبيض لدور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل أمام مازيمبي


اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بتعادله أمام ضيفه مازيمبي الكونغولي 0-0 في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.


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