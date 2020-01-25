أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يصدم عبد الله السعيد.. أولمبياد طوكيو مهددة بالتأجيل

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لن يتعاقد مع اللاعب عبدالله السعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية مشيرا إلى أن السعيد الذى يلعب فى بيراميدز " وصل إلى 40 سنة ".
كشف كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل أزمته مع الوداد المغربي، معلنًا عن حقيقة مفاوضاته مع الأهلي في وقت سابق.
وصل ايمانويل ايمونيكي المدير الفني السابق لمنتخب تنزانيا الأول لكرة القدم ونجم نادي الزمالك السابق الى القاهرة من أجل تولي القيادة الفنية لفريق المقاصة خلال الفترة المقبلة.