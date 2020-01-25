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منوعات

متحف التاريخ الألماني يحصل على لوحة هتلر فى الجحيم

السبت 25/يناير/2020 - 08:47 ص
هتلر
هتلر
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أ ش أ
كشف "متحف التاريخ الألماني" في برلين عن حصوله على لوحة "هتلر فى الجحيم"، إحدى لوحات الرسام "جورج جروزى، ويرجح تاريخها إلى عام 1944، عندما كان الفنان يقيم فى منفاه فى الولايات المتحدة.

وقد وصف الرسام الألماني الراحل لوحته على أنها تصوير للزعيم النازى "أدولف هتلر"، كـ "وحش فاشى"، أو "وحش مروع .

كان الرسام "جروزى" قد غادر ألمانيا قبل وقت قصير من استيلاء هتلر على السلطة.. وأصبح الفنان مواطنا أمريكيا فى عام 1938 بعد تجريده من جنسيته الألمانية.. وقال أحد المسؤولين فى المتحف الألمانى إن لوحة "هتلر الجحيم " ظلت فى ملكية عائلة الرسام منذ أن رسمها .. وسيتم عرضها فى المعرض الدائم للمتحف.

وقد تمكن المتحف من الحصول على اللوحة بتمويل من المؤسسة الثقافية فى الولايات المتحدة والحكومة الألمانية ، وفقا لبيان صادر عن متحف التاريخ الألماني.

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