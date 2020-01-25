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برلمان

برلماني: رجال الشرطة يبذلون الغالي والنفيس للدفاع عن أمن الوطن واستقراره

السبت 25/يناير/2020 - 09:12 ص
عيد الشرطة
عيد الشرطة
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معتز الخصوصى
أثنى الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، على الكلمة التي ألقاها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، في الذكرى الـ68 لعيد الشرطة المصرية، وثمن فيها نجاح جهود وزارة الداخلية والأمن المصري في تطويق ومحاصرة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف أمن مصر واستقرارها.

ونوه محمد سليم، في بيان له اليوم، إلى الكلمة التي ألقاها وزير الداخلية في الاحتفال بعيد الشرطة، وقوله: "تضاعفت مخاطر الإرهاب وتنامت شراسته بعد أن أصبح أداة صريحة لإدارة الصراعات وتنفيذ المخططات والمؤامرات.

وأضاف: وفى مواجهة كل هذه المخاطر كان الوضع الأمنى المتميز ولا يزال لمصر تجسيدا لموقف دولة وقرار قيادتها وارادة شعبها وكان حصادا لتضحيات رجال الشرطة الأوفياء وهم على قدر كبير من الوعى بمسؤوليتهم فى انتهاج المزيد من سبل التطوير والتحديث فى ظل معطيات متغيرة يدركون أن آفة الإرهاب لم تنتهى وأن الأمر يتطلب محاصرة وتطويق أي محاولات يائسة لزعزعة الأمن أو المساس بمكتسبات الشعب المصري العظيم".

وتابع أن هذا الوعي من جانب رجال الشرطة، يؤكد أن الارهاب سيظل في مكانه منحسرا، وغير قادر على العودة ثانية لتهديد أمن البلاد واستقرارها بفضل الضربات الأمنية القوية لمراكزه وقياداته، لافتا إلى أن رجال الشرطة يبذلون الغالي والنفيس للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

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