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أخبار العالم

العراق.. عمليات بغداد تعلن إعادة فتح عدد من الطرق والساحات أمام حركة السيارات

السبت 25/يناير/2020 - 09:23 ص
العراق
العراق
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أ ش أ

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، إعادة فتح طريق محمد القاسم وجسر الأحرار وساحتي قرطبة والطيران أمام حركة السيارات بشكل كامل.

وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن "طريق محمد القاسم مفتوح أمام حركة السيارات"، وأضافت أنه تم فتح جسر الأحرار وساحة الطيران وساحة قرطبة أمام حركة السيارات بشكل كامل".

وكانت الأجهزة الأمنية في العراق قد اتخذت أمس الجمعة إجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية المنددة بالوجود الامريكي في البلاد.

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