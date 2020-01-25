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اقتصاد

كيلو البطاطس يسجل 4.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 25-1-2020

السبت 25/يناير/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 25 -1-2020، وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لسوق العبور، حيث تراوحت أسعار الطماطم بين جنيهين و5.70 جنيه، والبطاطس بين 3 و4.5 جنيه، فيما سجل البصل بين 3 و6 جنيهات، والكوسة بين 6 و8 جنيهات، والفاصوليا بين 8 و12 جنيها بزيادة جنيه.

وتراوح الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات بزيادة جنيه، وسجل الباذنجان الرومي بين 2 إلى 4 جنيهات، وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 4.5 و7.5 جنيه بزيادة 50 قرشا، والملوخية بين 4 و6 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات، بطاطا من 2 إلى 4 جنيهات. 

فيما يتعلق أسعار الفاكهة، تراوحت أسعار البرتقال بلدي بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال سكري بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات، واليوسفي بين 1.5 و6.5 جنيه والجوافة بين 5 و9 جنيهات، وسجل الليمون البلدي بين 7 و11 جنيها، الفراولة بين 4 و9 جنيهات والكانتلوب من 4 و7 جنيهات، والرمان من 5 إلى 9 جنيهات.
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