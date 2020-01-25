كيلو البطاطس يسجل 4.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 25-1-2020

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 25 -1-2020، وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لسوق العبور، حيث تراوحت أسعار الطماطم بين جنيهين و5.70 جنيه، والبطاطس بين 3 و4.5 جنيه، فيما سجل البصل بين 3 و6 جنيهات، والكوسة بين 6 و8 جنيهات، والفاصوليا بين 8 و12 جنيها بزيادة جنيه.





وتراوح الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات بزيادة جنيه، وسجل الباذنجان الرومي بين 2 إلى 4 جنيهات، وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 4.5 و7.5 جنيه بزيادة 50 قرشا، والملوخية بين 4 و6 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات، بطاطا من 2 إلى 4 جنيهات.



