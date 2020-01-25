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فن

كازانوفا لـ محمد رمضان تتراجع وتخرج من تريند يوتيوب

السبت 25/يناير/2020 - 08:59 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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آيه عاطف
تراجعت أغنية  محمد رمضان، الجديدة "كازانوفا" والتي طرحها مؤخرًا بالاشتراك مع المغنية الصاعدة يسرا الجندي عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب"، وخرجت من التريند بعد فوزها بالمركز رقم 22.

كما حققت الأغنية مليون مشاهدة فقط بعد 5 أيام من طرحها وهي نسبة قليلة مقارنة بأغاني محمد رمضان الأخرى.

تقول كلمات الأغنية: "كازنوفا .. كازانوفا .. كازانوفا .. أنا كازانوفا .. مين قال إن الحب اتنسي كازنوفا في اللعب مدرسة .. أيًا كان اللى يقولوه انتي دلوقتي معايا أنا .. قلبي داق داق .. عقلي فاق فاق .. من نظرة وابتسامة شافني ده ما صدق .. أنا مهما قولت فيكي لسه فيكي احلي .. ما يلا بينا نروح  جوه الديسكو زحمة".

يذكر أن محمد رمضان، قد طرح مؤخرًا أغنية "رايحين نسهر"، وحققت نجاحا كبيرا حيث تخطت الـ25 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". 
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