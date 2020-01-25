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اقتصاد

177.7 مليار متر مكعب إنتاج الصين من الغاز الطبيعي خلال 2019

السبت 25/يناير/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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أ ش أ

سجل إنتاج الصين من الغاز الطبيعي خلال عام 2019 نموا بنسبة 5ر11% على أساس سنوي ليصل إلى 7ر177 مليار متر مكعب.


وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين –في أحدث بيانات أصدرتها اليوم- أن واردات الغاز الطبيعي ارتفعت عام 2019 بنسبة 5ر6% مقارنة بعام 2018 لتصل إلى 2ر132 مليار متر مكعب، فيما بلغ الاستهلاك الواضح للغاز الطبيعي العام الماضي 7ر306 مليار متر مكعب، بزيادة 4ر9% على أساس سنوي.


وتوقعت شركة بتروتشاينا، أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، أن استهلاك الغاز الطبيعي سيتوسع بنسبة 6ر8% ليصل إلى 330 مليار متر مكعب في عام 2020 وسط جهود الصين لمعالجة تلوث الهواء.

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