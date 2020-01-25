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شاهد.. تمارين صباح البلد لتنشيط الدورة الدموية

السبت 25/يناير/2020 - 09:10 ص
تمارين صباح البلد
تمارين صباح البلد
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فرح علاء الخولي
قدمت الإعلامية فرح سعيد، وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين مختلفة لتنشيط الجسم والدورة الدموية، وهذه التمارين تساعد في تقوية العضلات.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، السبت، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

وقال الكابتن حسام أبو هاشم إن هذه التمارين تشمل تمرين "الاسكوات"، المخصص للجزء الأسفل من الجسم، ويعمل على شد الجسم والبطن، فضلًا عن بناء العضلات. 

وأشار خبير اللياقة البدنية إلى أن من أفضل العضلات التى يمكن تقويتها بسهولة هي عضلات الكتف.

وأضاف حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية: إن هناك بعض الأشياء يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، منوها إلى أن هناك أساليب وطرق جديدة تساعد فى زيادة العضلات، وواحدة من تلك الطرق تمرين العضلة والعضلة المقابلة لها فى نفس الوقت.

وأوصى الكابتن حسام أبو هاشم، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو، والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

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