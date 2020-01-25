أسعار الدواجن اليوم السبت 25 -1-2020

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 25 يناير 2020، استقرارا ملحوظا في الأسواق وفقًا لآخر المستجدات والتغيرات اليومية في المزارع والأسواق الرئيسية.





وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 25 و26 جنيها للكيلو، والدواجن الحمراء 23 جنيها لكيلو ، الدواجن البلدي 28 جنيها .





وتراوح سعر الكتكوت الابيض ما بين 5 جنيهات إلى 8.8 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 2 جنيه.





وسجل سعر البيض اليوم الخميس 23 يناير 2020 كما يلى:





سعر كرتونة البيض الأبيض 31 جنيها للكرتونة





سعر كرتونة البيض الأحمر 32 جنيها للكرتونة



