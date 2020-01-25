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اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم السبت 25 -1-2020

السبت 25/يناير/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 25  يناير 2020، استقرارا ملحوظا في الأسواق  وفقًا لآخر المستجدات والتغيرات اليومية في المزارع والأسواق الرئيسية.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 25 و26 جنيها للكيلو، والدواجن الحمراء 23 جنيها لكيلو ، الدواجن البلدي 28 جنيها .

وتراوح سعر الكتكوت الابيض ما بين 5 جنيهات إلى 8.8 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 2 جنيه.

وسجل سعر البيض اليوم الخميس 23 يناير 2020 كما يلى:

سعر كرتونة البيض الأبيض 31 جنيها للكرتونة

سعر كرتونة البيض الأحمر 32 جنيها للكرتونة

سعر كرتونة البيض البلدى 39 جنيها للكرتونة.
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