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اقتصاد

المصريون يستحوذون على 65.4% من تعاملات البورصة في أسبوع

السبت 25/يناير/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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محمد صبيح
استحوذ المستثمرون المصريون على 65.4% من قيمة تداول الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأشار التقرير، إلى أن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 23.15 من التنفيذات، والعرب على 11.5%، وذلك بعد اسبتعاد الصفقات.

وأوضح التقرير أن الأجانب سجلوا صافي شراء بقيمة 47.5 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بحوالى 85.1 مليون جنيه، بينما لم يشر التقرير إلى قيم تعاملات المصريين.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطا جماعيا خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين العرب والمصريين، حسبما ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأشار التقرير الذي وصل "المال" نسخة منه إلى هبوط مؤشر "egx30" الرئيسي بنسبة 0.69%، ليصل إلى مستوى 13728 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.34% إلى 534 نقطة.

يذكر أن السوق قد أنهت تعاملات جلسة الخميس الماضي -نهاية الأسبوع- على أداء متأرجح بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب وقيم تداولات ضعيفة.

وهبط المؤشر الرئيسى 0.17 % عند مستوى 13728 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.41% عند 534 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.24% عند 1383 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 467 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 933 ألف جنيه و23.7 مليون جنيه و9.7 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 15.4 مليون و244 ألف جنيه و9.7 مليون جنيه على التوالى.
 
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتدوالة، وصعد 93 سهمًا من إجمالى 169 متداولًا، بينما هبط 41 وبقى 35 دون تغير.

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