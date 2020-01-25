الأوقاف تنظم ندوة حول الاصطفاف لبناء الوطن

تنظم وزارة الأوقاف ندوة بمسجد المحروسة بالمهندسين فى محافظة الجيزة تحت عنوان: "الاصطفاف لبناء الوطن والمحافظة عليه من مقاصد الأديان" اليوم، عقب صلاة المغرب.
ويحاضر في الندوة كل من الدكتور أسامة فخري الجندي، الديوان العام، والدكتور على الله شحاتة الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، والشيخ عبدالرحمن شعبان سلطان إمام المسجد.
وكانت قد حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، حول موضوع: "فضل الشهادة.. وواجبنا نحو أسر الشهداء"، مطالبة جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.