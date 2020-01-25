الأوقاف تنظم ندوة حول الاصطفاف لبناء الوطن

​​ تنظم وزارة الأوقاف ​ندوة ​بمسجد المحروسة بالمهندسين فى محافظة الجيزة تحت عنوان: "​​الاصطفاف لبناء الوطن والمحافظة عليه من مقاصد الأديان" اليوم، عقب صلاة المغرب.





ويحاضر في الندوة كل من ​الدكتور ​أسامة فخري الجندي، الديوان العام​، والدكتور ​على الله شحاتة الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة​، والشيخ عبدالرحمن شعبان سلطان إمام المسجد​.​





وكانت قد حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، حول موضوع: "فضل الشهادة.. وواجبنا نحو أسر الشهداء"، مطالبة جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.



