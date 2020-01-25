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ديني

الأوقاف تنظم ندوة حول الاصطفاف لبناء الوطن

السبت 25/يناير/2020 - 09:30 ص
الأوقاف تنظم ندوة
الأوقاف تنظم ندوة حول الاصطفاف لبناء الوطن
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محمود ضاحي
​​تنظم وزارة الأوقاف ​ندوة ​بمسجد المحروسة بالمهندسين فى محافظة الجيزة تحت عنوان: "​​الاصطفاف لبناء الوطن والمحافظة عليه من مقاصد الأديان" اليوم، عقب صلاة المغرب.

ويحاضر في الندوة كل من ​الدكتور ​أسامة فخري الجندي، الديوان العام​، والدكتور ​على الله شحاتة الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة​، والشيخ عبدالرحمن شعبان سلطان إمام المسجد​.​

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، حول موضوع: "فضل الشهادة.. وواجبنا نحو أسر الشهداء"، مطالبة جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

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