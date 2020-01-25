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برلمان

برلماني: عيد الشرطة مناسبة ستظل محفورة في قلوب المصريين

السبت 25/يناير/2020 - 10:07 ص
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
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معتز الخصوصى
تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بالتهنئة بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والستين لـ عيد الشرطة ، تلك المناسبة التاريخية الخالدة والتي ستظل محفورة في قلوب وعقول المصريين.

وقال بركات، فى بيان صحفى له، إن الشرطة المصرية تقوم بدور كبير وهام فى توفير الأمن والأمان للمواطنين، في شتى أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تضحياتها التى تقدم في كل وقت في مواجهة الإرهاب والعصابات وغيرها من الجرائم.

وأضاف أن عيد الشرطة يمثل علامة من العلامات البارزة فى تاريخ مصرنا الحبيبة ونموذج للتضحية والفداء،داعيًا الله أن يوفقهم رجال الشرطة فى تحقيق الأمن للبلاد والقضاء على الإرهاب الغادر.
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