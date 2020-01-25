نائب رئيس حزب الغد لشؤون النمسا: تحية إعزاز وتقدير للشرطة المصرية في عيدها

توجه الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي، نائب رئيس حزب الغد لشؤون النمسا، بتهنئة ا للواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك بمناسبة عيد الشرطة الثامن والستين الموافق الخامس والعشرين يناير.





وقال بهجت العبيدي إننا إذ نتوجه بالتهنئة لأبطال الشرطة المصرية، فإننا نتوجه لهم بتحية اعتزاز وتقدير، لما يبذلونه من جهد وعرق، ولما بذلوه من دماء وأرواح في سبيل أمن هذا الوطن العزيز الغالي، وأمان شعب مصر العظيم.





وأضاف بهجت العبيدي فى بيان صحفى له أن أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج يدركون حجم التضحيات التي تبذلها رجالات الشرطة المصرية البواسل، ويثمنون غاليا هذه البطولات التي يسطرها أبناء الشرطة المصرية العظام، معلنا مساندته ودعمه المطلق ل لشرطة





مطالبا أبناء الشعب المصري باستمرار دعم الأمن المصري الذي يخوض أنبل المعارك في التاريخ، وهي الحرب على الإرهاب وداعميه.