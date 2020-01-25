فوضى و ذعر في مستشفى صينية بسبب فيروس كورونا ..فيديو

نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية ، مقطع فيديو من داخل مستشفى حكومي في الصين أثناء اصطفاف المئات من المواطنين للاطمئنان على صحتهم وتناول العقاقير للحماية من فيروس كورونا الجديد المنتشر في عدة مقاطعات صينية.





ويظهر في المقطع المئات من المواطنين يرتدون الكمامات للحماية من انتقال الفيروس عن طريق التنفس، كما يظهر تدافع المواطنين لدخول المستشفى للاطمئنان على صحتهم و أخذ العقاقير اللازمة للحماية من الفيروس.





وصل الأمر إلى تدخل الأمن في المستشفى لفض الاشتباكات بين المواطنين بسبب التدافع، وتنظيمهم لأن المستشفى حينها لم يكن فيها سوى طبيبين بقسم الطوارئ، لإستقبال المواطنين فكان الضغط من المواطنين الخائفين من الإصابة قوي.





وطالب الأطباء بصوت عال المواطنين أن يحاولوا تنظيم انفسهم للكشف خاصة أن المرض قد ينتشر في تلك اللحظة بسبب تدافع المواطنين، محذرين أنهم قد يكونوا أصحاء والفوضى قد تؤدي إلى إصابتهم.







