AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فوضى و ذعر في مستشفى صينية بسبب فيروس كورونا ..فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية ، مقطع فيديو من داخل مستشفى حكومي في الصين أثناء اصطفاف المئات من المواطنين للاطمئنان على صحتهم وتناول العقاقير للحماية من فيروس كورونا الجديد المنتشر في عدة مقاطعات صينية. 

ويظهر في المقطع المئات من المواطنين يرتدون الكمامات للحماية من انتقال الفيروس عن طريق التنفس، كما يظهر تدافع المواطنين لدخول المستشفى للاطمئنان على صحتهم و أخذ العقاقير اللازمة للحماية من الفيروس.

وصل الأمر إلى تدخل الأمن في المستشفى لفض الاشتباكات بين المواطنين بسبب التدافع، وتنظيمهم لأن المستشفى حينها لم يكن فيها سوى طبيبين بقسم الطوارئ، لإستقبال المواطنين فكان الضغط من المواطنين الخائفين من الإصابة قوي. 

وطالب الأطباء بصوت عال المواطنين أن يحاولوا تنظيم انفسهم للكشف خاصة أن المرض قد ينتشر في تلك اللحظة بسبب تدافع المواطنين، محذرين أنهم قد يكونوا أصحاء والفوضى قد تؤدي إلى إصابتهم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة السعودية تعلن عن إصابة أربعيني بـ كورونا

الصين تعلن ظهور نوع جديد من فيروس (كورونا) وسط البلاد

بسبب كورونا.. كوريا الشمالية تغلق أبوابها في وجه السياح

تعليق حركة النقل وحظر حركة المواطنين وغلق المطار في "هوبي" الصينية بسبب "كورونا"

الصحة العالمية: نثق في قدرة مصر على مواجهة أي فيروس مثل كورونا.. فيديو

روسيا تحذر رعاياها من السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا القاتل

ترشيحاتنا

كورونا.. الفيروس القاتل يضرب دولا جديدة في أوروبا وجنوب شرق آسيا للمرة الأولى

هل ستفرض عقوبات؟.. أمريكا تفتح النار على تركيا بسبب ليبيا

أب ينسى وضع ابنته الصغيرة داخل السيارة ويدهسها حتى الموت

إعلان صفقة القرن خلال ساعات.. تعرف على سبب نشر الخطة في الوقت الحالي

هل الصلاة في الزوايا مستحبة أم لا؟.. فيديو

بعد 30 عاما .. عايدة رياض تكشف تفاصيل اتهامها في قضية دعارة .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب ينسى وضع ابنته الصغيرة داخل السيارة ويدهسها حتى الموت

ديزني لاند تغلق أبوابها في وجه المحتفلين برأس السنة الصينية.. صور

هربًا من البرودة الشديدة.. شاهد حمامة تحتمي بالنيران المشتعلة في السعودية