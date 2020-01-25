مواطنون لـ رجال الشرطة في عيدهم: حافظتم على مصر.. وربنا يحميكم

عرض برنامج صباح البلد، الذي يذاع على قناة صدى البلد، تقرير عن رجال الشرطة المصرية وكلمة من المواطنين للثناء على جهودهم، بمناسبة الذكرى الـ 68 لعيد الشرطة المصرية.

وقال أحد المواطنين "نهنئ الشرطة المصرية بعيدها، وجميع تحياتنا لقيادات الشرطة والناس المسؤولة في البلد ونتمنى الخير لمصر".

وجاءت كلمات مواطن مصري آخر" الشرطة بتتعب معانا، ويحافظوا علينا وبيحمونا، وكتر خيرهم".

وقال مواطن آخر: "ربنا يحميكم ويحمي الدولة، لأن من غيرهم مش هيكون فيه أمن وأمان".

ورد شاب مصري "دلوقتي كل حاجة بقت مظبوطة وفي تأمينات ومرور والشرطة نجحت في الحفاظ على الوطن".