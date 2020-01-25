AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مواطنون لـ رجال الشرطة في عيدهم: حافظتم على مصر.. وربنا يحميكم

السبت 25/يناير/2020 - 10:18 ص
الذكرى 68 عيد الشرطة
الذكرى 68 عيد الشرطة المصرية
Advertisements
فرح علاء الخولي

عرض برنامج صباح البلد، الذي يذاع على قناة صدى البلد، تقرير عن رجال الشرطة المصرية وكلمة من المواطنين للثناء على جهودهم، بمناسبة  الذكرى الـ 68 لعيد الشرطة المصرية.

وقال أحد المواطنين "نهنئ الشرطة المصرية بعيدها، وجميع تحياتنا لقيادات الشرطة والناس المسؤولة في البلد ونتمنى الخير لمصر".

وجاءت كلمات مواطن مصري آخر" الشرطة بتتعب معانا، ويحافظوا علينا وبيحمونا، وكتر خيرهم".

وقال مواطن آخر: "ربنا يحميكم ويحمي الدولة، لأن من غيرهم مش هيكون فيه أمن وأمان".

ورد شاب مصري "دلوقتي كل حاجة بقت مظبوطة وفي تأمينات ومرور والشرطة نجحت في الحفاظ على الوطن".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء: السياحة عادت لـ شرم الشيخ بفضل الرئيس السيسي

نسيج واحد.. السيسي يشارك الأقباط احتفالاتهم بـ عيد الميلاد المجيد للمرة السادسة

مصطفى بكري يطالب برد اعتبار الشرطة المصرية لما حدث في 25 يناير

ترشيحاتنا

ضياء عبد الصمد: لاعبو الزمالك كانوا مضغوطين من أجل الفوز على مازيمبي.. فيديو

اليابان تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا

الجيش الصيني يتدخل لاحتواء فيروس كورونا الجديد.. صور

687 جنيها لجرام عيار 21.. أسعار الذهب اليوم السبت 25 -1-2020

دولة جديدة تعلن اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا

برشلونة في مهمة اصطياد خفافيش فالنسيا للحفاظ على صدارة الليجا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب ينسى وضع ابنته الصغيرة داخل السيارة ويدهسها حتى الموت

ديزني لاند تغلق أبوابها في وجه المحتفلين برأس السنة الصينية.. صور

هربًا من البرودة الشديدة.. شاهد حمامة تحتمي بالنيران المشتعلة في السعودية