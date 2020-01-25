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ضياء عبد الصمد: لاعبو الزمالك كانوا مضغوطين من أجل الفوز على مازيمبي.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 10:22 ص
كابتن ضياء عبد الصمد
كابتن ضياء عبد الصمد
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هاجر إبراهيم

قال الكابتن ضياء عبد الصمد، نجم الأهلى الأسبق: إنه كان يشعر ببعض القلق من نتيجة مباراة نادى الزمالك ومازيمبي أمس، خصوصا أن فريق مازيمبي فريق رائع وجيد.


وأضاف "ضياء" خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" عبر فضائية "dmc"، أن فريق مازمبى لا يخسر فى ملعبه أبدا منذ 20 عاما، موضحا أن هذا الأمر أدي لتوتر نادى الزمالك بعد خسارته 3-0 في لقاء الذهاب.


وأوضح نجم الأهلى الأسبق، أنه كان يشعر أن لاعبي نادى الزمالك مضغوطين تماما من أجل الفوز، مشيرا إلى أن الأداء في الشوط الأول أختلف تماما عن الشوط الثاني، حيث كان يمكن للاعبي الزمالك الفوز فى الشوط الأول من قبل شيكابالا وحازم إمام ومصطفى محمد.


وأوضح نجم الأهلى الأسبق، أن نادى الزمالك لم يكن من مستواه المعتاد أمس، مضيفا إلى أنه كان من الممكن أن تنتهي المباراة لصالحه، ولكن ترسيخ فكرة ضمان الصعود نظرا لفارق النقاط مع الثالث والرابع بالمجموعة كانت المشكلة.


وأكد نجم الأهلى الأسبق، أنه إذا فاز النادى الزمالك البارحة كان يمكن أن يتصدر المجموعة بـ 10 نقاط وهذا كان سيؤدى لخلق أريحية أكثر له.

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