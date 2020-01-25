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عين الحسود.. اتهامات المصريين للفيس بوك.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 10:50 ص
اتهامات المصريين
اتهامات المصريين للفيس بوك
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فرح علاء الخولي

عرضت الإعلامية لميس سلامة في فقرة السوشيال ميديا، المقدمة من برنامج صباح البلد، الذي يذاع على قناة صدى البلد، تقريرا عن خوف بعض المصريين المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي في نشر صورهم الشخصية أو أي حدث خاص بهم خوفًا من الحسد.


ولفت التقرير الى أنه يحدث أحيانًا أن يصاب البعض بالحسد عقب نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه ليس بالضروري أن الشخص يصاب بالحسد وإن الكل مسلط عليه الأضواء.


وجاء رد شاب: "هو الحسد موجود.. بس مش للدرجادي" ، ورد شاب آخر:"مبحبش اظهر اي حاجة، انا بصراحة بخاف من الحسد".


مواطن مصري متصالح جاء رده "ان في ناس بتحب تراقب بعضها، مين جاب ايه مين عمل ايه..فمحبش الناس تكون عارفه كل حاجة عني".

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