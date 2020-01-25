لـ قيمته التاريخية.. تطوير المنطقة السياحية المحيطة بمعبد دندرة

أجرى اللواء أشرف الداودي- محافظ قنا، زيارة ميدانية لمعبد دندرة، وبرفقته حازم عمر نائب محافظ قنا، وأيمن هندي مدير عام الآثار بقنا وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.





واستمع محافظ قنا، في مستهل زيارته إلى فيلم تسجيلي عن معبد دندرة والذي يعد واحدًا من أهم وأفضل المعابد المصرية التي ما زالت تحتفظ ببريقها إذ يتميز عن غيره من المعابد بسقوفه التي تحوي العديد من الرسومات والنقوش وما زالت نقوشه واضحة تحكى تاريخ حقبة مهمة من تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن المعبد يزوره يوميا من 300 إلى 400 زائر أجنبي بالإضافة الى الزائرين المصريين.





ثم تابع محافظ قنا، زيارته بتفقد مختلف الأماكن بالمعابد والاستماع إلى شرح تفصيلي عنها، معربًا عن سعادته بزيارة هذا الأثر التاريخي العريق الذي يعكس قدرة وعظمة المصريين القدماء، وخلال الزيارة التقي بوفد من طلبة الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا واستمع منهم إلى شرح عن التفاصيل التاريخية للمعبد، مثنيًا علي المستوي العلمي للطلاب ومتمنيا لهم كل التوفيق في حياتهم المستقبلية.







وأشار محافظ قنا، خلال زيارته إلى أنه يجرى دراسة عدد من المقترحات لتطوير معبد دندرة ووضع تصور عام لإمكانية الاستفادة من هذه المنطقة الأثرية سياحيا، مؤكدًا علي أن الحفاظ على المواقع الأثرية وتطويرها وتنميتها هو واجب قومي على كل مصري ويجب التوعية بأهميتها وتنمية ثقافة الحفاظ عليها كونها تاريخ للوطن ومصدر دخل رئيسي للمحافظة.



