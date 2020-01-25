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محافظات

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لمشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة

السبت 25/يناير/2020 - 12:03 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
وجه اللواء عصام سعد كافة وكلاء الوزارات بوضع حلول عاجلة للمشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم التقاعس عن تلبية احتياجاتهم ومطالبهم وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة في الحقوق بين فئات المجتمع المختلفة ولا سيما ذوي الإعاقة وإمكانية توفير فرص عمل لهم بما يتناسب مع درجة ونوع الإعاقة تفعيلًا لمبدأ دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع مشيدًا بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا.  

جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري الذي يعقده محافظ أسيوط للإستماع إلي مشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم المساعدات اللازمة لهم وذلك بحضور منيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعلي سيد وكيل مديرية القوي العاملة ومصطفى أبو غدير مستشار محافظة أسيوط للجمعيات الأهلية وعبير عبد الغني مدير وحدة الإعاقة بالمحافظة ومحمد سعد مدير فرع جمعية الأورمان بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية عقد اللقاءات الدورية مع المواطنين للوقوف على أي عقبات في مختلف القطاعات وتذليلها مشيرًا إلى أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام يستقبل شكاوى المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة يوميًا ويقوم بتسجيل الشكوى وتوجيهها للجهات المعنية لفحص الشكوى وحلها.

وأوضح أنه يتم متابعة الشكاوي التي تتلقاها المحافظة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "إيجابي" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء "16528" والاستجابة لها علاوة على رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة ( 2135858/ 088) على مدار 24 ساعة .
محافظ أسيوط: حلول عاجلة لمشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة
محافظ أسيوط: حلول عاجلة لمشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة
محافظ أسيوط: حلول عاجلة لمشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة
محافظ أسيوط: حلول عاجلة لمشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة
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