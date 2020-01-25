حظر وكالة فارس يدخل حيز التنفيذ

دخل الحظر الأمريكي على وكالة فارس الإيرانية حيز التنفيذ، في إطار العقوبات الاقتصادية على إيران والتي أعلنت عنها وزارة المالية الامريكية.





وأعلنت وكالة انباء "فارس" إنه تم حجب موقعها على شبكة الإنترنت، وذلك بأمر من وزارة المالية الأميركية على خلفية الحظر المفروض على إيران.





وذكرت الوكالة، أن "مزود خدمة الإنترنت الدولي، أرسل لها رسالة بالبريد الإلكتروني، تفيد صراحة بأن سبب الحظر جاء "بطلب من الهيئة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والقائمة السوداء لهذه المؤسسة ( SDN)".





وأعلنت وكالة انباء "فارس" أن موقعها farsnews.ir أخذ يعمل بشكل طبيعي، في حين أن الموقع ذي نطاق .com لا يزال محظورًا.