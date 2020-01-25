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توك شو

عزل المسافرين.. إيران تشن هجوما على فيروس كورونا ..شاهد

السبت 25/يناير/2020 - 10:59 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو عن تفاصيل مواجهة إيران لـ مرض كورونا.

وأكدت هيئة الطيران المدني الإيرانية اليوم، السبت، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة في مطار الخميني بطهران، تفاديا لانتقال فيروس "كورونا" الصيني إلى إيران.

أكدت هيئة الطيران المدني الإيرانية، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة في مطار الخميني بطهران، تفاديا لانتقال فيروس "كورونا" الصيني إلى إيران.

وأشارت الهيئة إلى أن فريقا من مركز إدارة الأمراض السارية، موجود بشكل دائم في مطار الإمام الخميني، لفحص المسافرين القادمين من الصين وجنوب شرق آسيا، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا".

وأكدت أنه لم يتم حتى الآن إيقاف أي رحلات قادمة من الصين، وشددت الهيئة على أنه سيتم عزل أي مسافر أو أي من طاقم الطيران في حال ظهرت عليه أعراض مثيرة للشك.

من جهة أخرى، أعلنت السفارة الإيرانية في الصين عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا لدى أفراد الجالية ، مشيرة إلى أنها تتابع أوضاعهم عن كثب.

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