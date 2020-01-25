وزير الرياضة يلتقى أبطال منتخب مصر لكرة اليد في تونس قبل نهائي إفريقيا

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بلاعبى منتخب مصر لكرة اليد رجال والجهاز الفني والإداري والطبي، قبل مغادرته تونس اليوم عائدا إلى القاهرة، وذلك بمقر فندق الإقامة بالعاصمة التونسية، بحضور المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.





وحفز وزير الرياضة، خلال اللقاء لاعبي المنتخب الوطني فى إطار الاستعداد للنهائي الإفريقي المرتقب غدا الأحد أمام نظيره المنتخب التونسي الشقيق، مطالبا ببذل مزيد من الجهد لتحقيق الثنائية وهي لقب البطولة الافريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل.





وأثنى صبحي على أداء كل اللاعبين في مباراة قبل النهائي والتي أنتهت بفوز منتخب مصر على المنتخب الجزائري الشقيق بنتيجة ٣٠ مقابل ٢٧، والذي اعتبره صبحي فوز مهم ودافع كبير للتتويج بالبطولة والتغلب على المنتخب التونسي القوي، والذي سيلعب على أرضه ووسط جمهوره.





وفي ختام حديثه وجه صبحي الشكر لكل أبطال منتخب مصر على الأداء الذي بذل طوال البطولة، مشيرا إلى أن جماهير مصر ستكون في انتظارهم بمطار القاهرة عائدين بكأس البطولة.





يذكر أن وزير الشباب والرياضة قام امس بمؤازرة المنتخب المصرى من مدرجات ملعب المباراة والتي انتهت بفوز منتخبنا الوطني على شقيقه المنتخب الجزائري بنتيجة ٣٠ / ٢٧.





كما تأهل منتخب تونس لكرة اليد إلى نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تقام على أرضه والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو لمواجهة الفراعنة لتحديد اللقب غدا الأحد، وذلك بعد الفوز على أنجولا بنتيجة 39 /23 فى نصف النهائى.