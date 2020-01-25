سلة المغرب تفوز على مصر في افتتاح منافسات الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص

على أرض الفراعنة، خلال الفترة من 23 وحتى 31 من الشهر الجاري بمشاركة 42 دولة إفريقية.

وجاء فوز المغرب "بنين" على مصر، بعدما حصد 23 نقطة، مقابل 12 نقطة للفراعنة.





وافتتحت أول ألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص، في مصر 2020، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.



