AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سلة المغرب تفوز على مصر في افتتاح منافسات الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص

السبت 25/يناير/2020 - 12:00 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي
فاز فريق المغرب "بنين"، على مصر في أولى مواجهات كرة السلة، في منافسات الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص، والتي تقام على أرض الفراعنة، خلال الفترة من 23 وحتى 31 من الشهر الجاري بمشاركة 42 دولة إفريقية.

وجاء فوز المغرب "بنين" على مصر، بعدما حصد 23 نقطة، مقابل 12 نقطة للفراعنة. 

وافتتحت أول ألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص، في مصر 2020، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة صباحًا. 

وتقام الألعاب فى أربع رياضات وهي كرة القدم، كرة السلة، البوتشي، وألعاب القوى خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة إفريقية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤتمر صحفي عن فوز مصر بتنظيم أول بطولة العاب افريقية للأولمبياد الخاص

انطلاق المؤتمر الصحفي لدورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص

بحضور وزير الشباب.. تفاصيل فوز مصر بتنظيم أول ألعاب أفريقية للاولمبياد الخاص

الرياضة النسائية المصرية 2019: إنجازات عربية وأفريقية وعالمية

وزير الشباب يناقش استعدادات استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية أوليمبية .. صور

تحت رعاية الرئيس السيسي.. استعدادات مكثفة لحفل افتتاح أول ألعاب أفريقية لذوى الهمم مصر 2020

ترشيحاتنا

إعلان صفقة القرن خلال ساعات.. تعرف على سبب نشر الخطة في الوقت الحالي

بعد 30 عاما .. عايدة رياض تكشف تفاصيل اتهامها في قضية دعارة .. فيديو

حالة واحدة تقصي الزمالك .. سيناريوهات تأهل الأبيض لدور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل أمام مازيمبي

حاولا هتكا عرض طالبتين.. ضبط شقيقين في بني سويف

بشعر أشقر.. شاهد| زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره

صورة تفضح أمير قطر السابق.. شاهد ظهور زجاجة ويسكي إلى جانبه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ قيمته التاريخية.. تطوير المنطقة السياحية المحيطة بمعبد دندرة

أب ينسى وضع ابنته الصغيرة داخل السيارة ويدهسها حتى الموت

ديزني لاند تغلق أبوابها في وجه المحتفلين برأس السنة الصينية.. صور