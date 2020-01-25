أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن بلاده وجهت الدعوة لـ90 دولة للمشاركة في دورة الألعاب العسكرية الدولية 2020.



وقال شويجو - خلال اجتماع اللجنة المنظمة للألعاب في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم السبت - إن قائمة الدول التي وجهت لها الدعوة تضم أعضاء في حلف شمال الأطلسي.



وتستضيف روسيا دورة الألعاب العسكرية الدولية السادسة في الفترة من 23 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2020.



وشارك أكثر من 20 ألف شخص يمثلون جيوش 40 بلدا في دورات الألعاب الخمس السابقة، ومن المنتظر أن يحضر 250 فريقا يضم 6 آلاف شخص دورة الألعاب العسكرية الدولية السادسة.