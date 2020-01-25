أهالى الهرم يستغيثون بسبب سوء مطلع الدائرى بشارع المصرف بالطالبية وتعريض المارة للخطر

أرسل مجدى فيصل أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من سوء حالة مطلع كوبرى الدائرى بمنطقة الطالبية بالجيزة





وأوضح "مجدى" أن منطقة الطالبية الواقعة بحى الهرم بمحافظة الجيزة تعانى من سوء حالة مطلع كوبرى الدائرى بشارع المصرف و عدم رصفه ما يعرض السيارات للخطر و يتسبب بالعديد من الحوادث





وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.



