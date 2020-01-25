مصدر أمني: مصطفى النجار هارب من حكم 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء

وكانت أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن ما أشاعته مؤخرًا بعض وسائل الإعلام من معلومات غير صحيحة حول القبض على الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار طبيب الأسنان والبرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل على الحدود الجنوبية لمصر، كذب.







