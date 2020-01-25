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حوادث

مصدر أمني: مصطفى النجار هارب من حكم 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء

السبت 25/يناير/2020 - 11:56 ص
مصطفى أحمد النجار
مصطفى أحمد النجار
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مصطفى الرماح
صرح مصدر أمنى، بأن مصطفى أحمد النجار المحكوم عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه بتهمة إهانة القضاء هارب.

وأضاف المصدر أن حكم الحبس جاء فى القضية رقم 478/2017 جنح السيدة زينب "إهانة القضاء" وهارب.

وكانت أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن ما أشاعته مؤخرًا بعض وسائل الإعلام من معلومات غير صحيحة حول القبض على الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار طبيب الأسنان والبرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل على الحدود الجنوبية لمصر، كذب.

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وقالت الهيئة إن الدكتور مصطفى النجار كان - ولا يزال - هاربًا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم "قضية إهانة القضاء" منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017.
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