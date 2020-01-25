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توك شو

انا هطلع بطل زي بابا.. أمنية ابنة الشهيد عمرو وهيب

السبت 25/يناير/2020 - 12:10 م
الشهيد عمرو وهيب
الشهيد عمرو وهيب
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فرح علاء الخولي

قالت زوجة الشهيد عمرو وهيب، إن ابنتها الكبرى ملك تشبه والدها كثيرًا في أنها تحب أن يبقى لها أثر في الحياة وما تقوم به، وأن أبناءها متأثرون بوالدهم وفخورون به وباستشهاده، بالرغم أنه لم يبقَ معهم ولا يرى تطورهم، إلا أنهم يتذكرونه دائمًا.


وتابعت الابنة الوسطى للشهيد عمر وهيب، "ماما توريني صور وبتحكيلي عن بطولات بابا.. انت وحشتيني اوي"؛ لتكمل الأم أنها تشبه والدها في طيبته وفي كثير من الحركات، وكان هذا من خلال لقاء مذاع على فضائية "اكسترا نيوز".


وأوضحت "انا هطلع بطل زي بابا..ويدافع عن الناس زي ما هو كان بيدافع عنهم"، وهكذا قال ياسين الابن الأصغر للشهيد عمرو وهيب، مثلما كان يتمنى والده فهو كان يرغب ان تدخل ابنته الكبرى كلية الصيدلة، وابنه ان يكون ظابط مثله يحمي وطنه.


وكان يحرص الشهيد عمر وهيب على أن يعلم أبناءه تعاليم الدين الصحيحة وتعلم أمور دينهم ودنياهم، وأوضحت زوجة الشهيد عمرو أنها دائمًأ ترى في اولادها ذكرى زوجها.


وذكرت زوجة الشهيد عمرو وهيب ان كان له الكثير من الانجازات وأنه كان محبب من كل الناس وقلبه الطيب يفيض بالود لكل من حوله، داعية له بالرحمة وبأن يكون في اعلى المنازل عند الله.أ


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