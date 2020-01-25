خبير إعلامي يكشف أساليب الإخوان في فبركة الأخبار.. فيديو

حذر الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة من أساليب الإخوان في تضليل الشعب المصرى وتزيف الحقائق وخلق الشائعات.





وأوضح علم الدين خلال لقائه مع فضائية اكسترا نيوز: المواطن المصري على درجة كبيرة من الوعي، ولكن كل مع كل إنجاز تحققه الدولة المصرية علي أرض الواقع تزيد الشائعات التي يطلقها الجماعات الإرهابية.





وأضاف علم الدين: مبدأ الإخوان هو فبركة او اختلاق الأخبار وذلك بأخذ مجموعة حقائق ومن ثم التعديل عليها واضافة بعض المميزات وهي تسمى عملية تضليل المعلومات.





وتابع : يوجد عدة استراتيجيات للجماعات الإرهابية في خلق الشائعات منها إعادة نشر أخبار قديمة واستخدامها في سياق آخر فعلى سبيل المثال استخدام فيديوهات لجماهير كرة ووضع عليها اصوات تشير الي مظاهرات وفوضى.