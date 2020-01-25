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منوعات

منتهى الاشمئزاز.. رجل يتناول وجبة من الفئران الحية.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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نهى حمدي
يحاول كثيرون الابتكار في وجباتهم الغذائية بإضافة مكونات ومزج مكونات مختلفة مع بعضها لتخرج أكلة جديدة بمذاق لذيذ، ولكن هناك أناس لهم مزاج غير عادي في تناول المأكولات، وبدلًا من تناول اللحم البقري أو الجاموسي وغيره، فضل رجل أن يكون طعامه الفئران الصغيرة الحية مع شرائح الطماطم، بحسب ما  نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

ويظهر مقطع فيديو مثير للاشمئزاز الرجل وهو يأكل الفئران الحية مع العيدان، وتُظهر اللقطات الرجل وهو يأخذ رشفة من نبيذه ويلتقط فأرًا رضيعًا باستخدام زوج من عيدان تناول الطعام قبل غمسه في طبق الصلصة، ويدخله إلى فمه.

ومن غير الواضح أين تم تسجيل الفيديو، لكن الطبق الذي كان الرجل يتناوله يعرف باسم "الصرير الثلاثة" طبق غير شائع في منطقة قوانغدونغ بجنوب شرق الصين، وعادة ما يتم إضافة التوابل إلى الفئران حديثي الولادة مع العسل وتوابل النبيذ.


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