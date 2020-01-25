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حوادث

مصرع أمين شرطة في حادث سير على طريق "أجا - المنصورة"

السبت 25/يناير/2020 - 12:20 م
صدى البلد
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همت الحسينى
لقى أمين شرطة مصرعه فى حادث تصادم بين دراجة بخارية كان يستقلها بسيارة نقل على طريق أجا المنصورة بالدقهلية. 

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع تصادم بين سياره نقل ودراجه بخاريه أمين شرطة على طريق أجا المنصورة .


وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وتبين مصرع السيد محمد إسماعيل السيد ٥٠ عامًا أمين شرطة بقوة مركز شرطة المنصورة ومقيم قرية الديرس التابعة لمركز أجا وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أجا .

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن المتوفى كان يستقل دراجته البخارية على طريق أجا المنصورة إلا أن سيارة نقل مسرعة صدمته ودهسته وفرت هاربة.

وأكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الحادث أسفر عن إصابته بكسور متهتكة مع جروح متهتكة بعظام الجمجمة وفقدان أجزاء من عظام الجمجمة وتهتك كامل بأنسجة المخ الداخلية مما أدى إلى وفاته فى الحال مشيرا إلى أنه تم  إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وسرعة ضبط السيارة الهاربة المتسببة فىفى الحادث وقائدها .
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