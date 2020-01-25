بعد خطف إسرائيل له.. تفاصيل العثور على جثة الطفل الفلسطيني قيس أبو رميلة

ذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم السبت أن الطفل قيس أبو رميلة لقي مصرعه صباح اليوم في مجمع لمياه الأمطار في حي بيت حنينا بالقدس بعد أنباء خطف إسرائيل له أمس الجمعة.

ومن جهتها أعلنت مصادر طبية فلسطينية وفاة الطفل أبو رميلة (8 سنوات) بعد العثور عليه في مجمع مياه الأمطار في بيت حنينا، حيث فُقدت آثاره عصر أمس الجمعة.

وقالت القناة العبرية، إن عائلة الطفل طالبت بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.

وأشارت القناة إلى أن قوات معززة من الشرطة وقوات الإنقاذ شرعت منذ أمس بإجراء عمليات بحث واسعة النطاق.

وفي السياق قالت مصادر فلسطينية في مدينة القدس إنه جرى العثور على الطفل قيس أبو رميلة الذي اختفى منذ عصر أمس الجمعة، في بلدة بيت حنينا وأظهر شريط مصور طواقم الإسعاف وهي تجري محاولات إنعاش للطفل في المكان، بعد تعرضه للبرد الشديد طيلة ساعات.

وقال بيان صادر عن سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، إنه تم "العثور على الفتى قبل قليل وتم نقله للطواقم الطبية التي باشرت بمعالجته ونقله إلى المشفى ووفقًا للمعلومات التي وصلت للإطفاء والإنقاذ الليلة الماضية، وصلت طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة واد الجوز إلى منطقة تجمعت فيها مياه الأمطار وعملت ساعات على ضخ المياه واتضح أن الفتى موجود في المكان تحت لوح خشبي، وعملت الطواقم على تخليصه ونقله للطواقم الطبية التي وصفت حالته بالخطيرة".

وكان المئات من سكان الحي والأحياء المجاورة، خرجوا أمس للبحث عن الطفل، في حين اندلعت مواجهات بين سكان الحي وقوات من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان صحافي، إن طواقمها نقلت نحو 25 من الإصابات للعلاج في المستشفيات نتيجة المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية والإصابات بالبرد الشديد خلال عمليات البحث، فيما تلقى آخرون علاجات ميدانية، وأن الإصابات تنوعت بين الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والاختناق والسقوط.