خصص 34 مليون دولار لحملته الانتخابية.. بلومبيرج يهدد عرش ترامب

عرضت فضائية "العربية"، مقطع فيديو عن تفاصيل تحدى مايكل بلومبيرج للرئيس الأمريكى لدونالد ترامب فى انتخابات 2020 .

مايكل بلومبيرج عمدة نيويورك يرى نفسه المرشح الديمقراطي الوحيد المؤهل لهزيمة الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب فى الانتخابات الرئاسية للعام الجارى 2020 .

قرر بلومبيرج عدم المشاركة بالانتخابات الأولية للحزب الديمقراطى على أن يبدأها فى انتخابات مارس حيث تشارك عشرات الولايات باختيار مرشحها الديمقراطى.

يرى البعض أن دخول مرشح الحزب الديمقراطى للحملة الانتخابية فى وقت متأخر لم يكن بالأمر الجيد ولكن على النقيض كشفت استطلاعات الرأى الأمريكية حصد بلومبيرج 9% من نسب ارضاء الشعب الأمريكى بعد المرشحين الثلاثة الآخرين ..

حصول بلومبيرج على هذه النسبة فى الاستطلاعات الأمريكية أمر يثير الدهشة بالرغم من دخوله للسباق الرئاى فى وقت متأخر ، وأشار التقرير لتخصيص مرشح الحزب الديمقراطى 34 مليون دولار لحملات دعائية تليفزيونية جعلته الأول فى المرشحين للرئاسة الأمريكية ينفق مبالغ طائلة وخيالية فى وقت قصير .