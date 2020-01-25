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تعليم

كونفشيوس عين شمس يحتفل بعيد الربيع الصيني..صور

السبت 25/يناير/2020 - 12:27 م
احتفال عيد الربيع
احتفال عيد الربيع الصيني
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قســم التعليــم
نظم معهد كونفوشيوس بـ جامعة عين شمس للمرة الثانية احتفالية بعيد الربيع الصيني والذى يعد أهم الأعياد الصينية أو ما يسمى بعيد السنة القمرية الجديدة وذلك على مسرح كلية الهندسة بالجامعة بمشاركة عدد من أساتذة قسم اللغة الصينية في الجامعات المصرية وأعداد هائلة من طلاب معهد كونفوشيوس وأقسام اللغة الصينية في الجامعات المصرية .

كما شارك كذلك عدد من أساتذة وطلاب كلية الهندسة بالجامعة، صرحت بذلك ا.د.إسراء عبد السيد مدير معهد كونفشيوس.

وحضر الاحتفالية ا. د. محمد ضياء عميد كلية الهندسة بالجامعة ا.د عمر محمد الحسينى وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، ا. د. عبد العزيز حمدى رئيس قسم اللغة الصينية بجامعة الازهر، وعدد من اساتذة قسم اللغة الصينية بكلية الالسن بالجامعة، السيد خو ون مين نائب رئيس مجلس ادارة شركة الانشاءات في العاصمة الجديدة، السيد وانغ جوين ومدير الموارد البشرية بالشركة.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية إقامة حفل فني كبير قدم فيه الطلاب المصريين والأساتذة الصينين عروضا فنية مختلفة ومتنوعة.

وفى ختام الاحتفالية تم تكريم الطلاب الصينيين والمصريبن المشاركين فى فعاليات اليوم وتسليمهم شهادات تقدير.
كونفشيوس عين شمس يحتفل بعيد الربيع الصيني..صور
كونفشيوس عين شمس يحتفل بعيد الربيع الصيني..صور
كونفشيوس عين شمس يحتفل بعيد الربيع الصيني..صور
كونفشيوس عين شمس يحتفل بعيد الربيع الصيني..صور
كونفشيوس عين شمس يحتفل بعيد الربيع الصيني..صور
كونفشيوس عين شمس يحتفل بعيد الربيع الصيني..صور
كونفشيوس عين شمس يحتفل بعيد الربيع الصيني..صور
كونفشيوس عين شمس يحتفل بعيد الربيع الصيني..صور
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