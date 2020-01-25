ضبط موظف سابق بأحد بنوك الإسكندرية يستغل موقعه الوظيفى بتزوير مستندات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف سابق بأحد البنوك بالإسكندرية بتهمة استغلال موقعه الوظيفى وتزوير المستندات، مما أضر بجهة عمله.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (نائب مدير إدارة بأحد البنوك "سابقًا"- تم إنهاء خدمته عام 2018، مقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية)، فى غضون عام 2015 بتزوير (40) نموذج طلب تمويل واردات بالعملات الحرة منسوبة للبنك ليتم تقديمها ضمن مستندات الشحن إلى المنافذ الجمركية، بأسماء مستوردين وختمها بأختام منسوبة للبنك بغرض تقديمها للجمارك والحصول على الإفراج الجمركى للبضائع المستوردة "تسهيلات موردين" -على خلاف الحقيقة- على الرغم من عدم اختصاصه أو إختصاص الإدارة التى يعمل بها بإصدار أو التعامل بثمة نماذج تخص عمليات الاستيراد والتصدير.





كما أكدت المعلومات أنه ترتب علي هذه المستندات أضرار مالية مستحقة عن قيمة البضائع التى تم الإفراج عنها بموجب تلك المستندات المزورة والتى بلغت قيمتها ( 2,195,621 ) اثنان مليون ومائة وخمسة وتسعون ألفا وستمائة وواحد وعشرون دولارا أمريكيا بالإضافة لعدم تحصيل المصاريف الإدارية المستحقة للبنك والتى تُقدر قيمتها بمبلغ ( 376,276 ) ثلاثمائة وستة وسبعون ألف ومائتان وستة وسبعون جنيه مصرى.





وتأكد ذلك بسؤال اللجنة المشكلة بمعرفة الجهات المعنية لفحص أعمال المتحرى عنه، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.





وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتحرى عنه.. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



