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أخبار البلد

البيئة: حملة تشجير بشارع مجمع الأديان بمصر القديمة احتفالا بيوم البيئة الوطني

السبت 25/يناير/2020 - 01:32 م
شارع مجمع الأديان
شارع مجمع الأديان بمصر القديمة
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أ ش أ
نفذت وزارة البيئة حملة تشجير بشارع مجمع الأديان بمصر القديمة، بدءًا من الكنيسة المعلقة حتى جامع عمرو بن العاص، وذلك في إطار استعدادات وزارة البيئة للاحتفال بيوم البيئة الوطني وتفعيلًا لمبادرة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي التي أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية.

كما نظمت الوزارة مسيرة من الكشافة حاملين لافتة يوم البيئة الوطني بهدف تعريف المارة بهذا اليوم وأهميته في نشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين فئات المجتمع المختلفة، وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة. 

شارك فى الحملة كل من أسقفية الخدمات العامة، أسقفية مصر القديمة ،كشافة الكنيسة المعلقة، وإدارة تشجير حي مصر القديمة، 
وأوقاف مصر القديمة.
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