علي السيد: الشعب واجه الجماعات الإخوانية بنجاح ..فيديو

وأكد "السيد"، أثناء حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أصبح البرلمان شبابي يتحدثون من خلاله عن مبادراتهم وأحلامهم، بالإضافة إلى وجود أكاديميات لتأهيل الشباب للقيادة.

وأوضح مدير تحرير الأهرام، أنه في الخمس السنوات الماضية لم يقتصر التطوير على مستوى الشباب فقط، بل شمل كل أفراد الشعب، فنجاح الدولة يعتمد على كافة الأفراد، مشيرا إلى أن الدولة لن تستطيع أن تنهض من دون تكاتف أطياف شعبها، خاصة فى مواجهة الجماعة الإرهابية.