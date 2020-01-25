علي السيد: الشعب واجه الجماعات الإخوانية بنجاح ..فيديو

قال علي السيد، مدير تحرير الأهرام، إن ثورة يناير أحدثت نقلات نوعية كبيرة وحدثت تغييرات كثيرة للشباب ومنها أنه الآن أصبح هناك نواب من الشباب، إضافة إلى إقامة منتدى الشباب المحلي أو العالمي الذي دشنه الرئيس السيسي.
وأكد "السيد"، أثناء حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أصبح البرلمان شبابي يتحدثون من خلاله عن مبادراتهم وأحلامهم، بالإضافة إلى وجود أكاديميات لتأهيل الشباب للقيادة.
وأوضح مدير تحرير الأهرام، أنه في الخمس السنوات الماضية لم يقتصر التطوير على مستوى الشباب فقط، بل شمل كل أفراد الشعب، فنجاح الدولة يعتمد على كافة الأفراد، مشيرا إلى أن الدولة لن تستطيع أن تنهض من دون تكاتف أطياف شعبها، خاصة فى مواجهة الجماعة الإرهابية.
وأشار إلى أن الدولة استطاعت تطهير المجتمع من أفراد الجماعة الإرهابية ولكن التطهير الفكري لم تنتهِ منه بعد، فالتطهير الفكري لا يعتمد على الأشخاص بل على الأفكار والعقيدة، لذلك الدولة تدعو شعبها إلى رفع الحس الأمني لديها وأن تثق فى قواتها.