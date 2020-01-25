وزير قطاع الأعمال العام للرئيس الجابوني: مصر حريصة على دعم التعاون المشترك





حضر اللقاء أحمد بكر السفير المصري لدى الجابون، والدكتور حسن عبد المجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب.





تناول اللقاء سبل تعزيز ودفع علاقات التعاون بين مصر والجابون، وفرص الشراكة الاستثمارية والتجارية الممكنة في مجالات متعددة، وفي مقدمتها الأخشاب والتعدين والزراعة والبنية التحتية خاصة إنشاء الطرق، كما تم استعراض نتائج زيارة الوفد المصري للجابون.





وأكد الوزير حرص مصر على تدعيم العلاقات مع الجابون من خلال استغلال فرص التعاون المتاحة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.





من جانبه، أشاد الرئيس الجابوني بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر والجابون، معربا عن تطلعه لدفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.