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اقتصاد

عروض جديدة باللغة الصينية في الصوت والضوء بالهرم

السبت 25/يناير/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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علياء فوزى
أقامت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عرض خاص لوفد رفيع المستوى من السفارة الصينية على رأسهم المستشار الثقافي لسفارة الصين واعضاء الجالية الصينية وعدد كبير من الشخصيات المهمة.

وقال محمد عبد العزيز رئيس الصوت والضوء التابعة للقابضة للسياحة إن إقامة عرض خاص باللغة الصينية بالهرم جاء بمناسبة الاحتفال بعيد الربيع الصيني ومرور عام على اطلاق اللغة الصينية للصوت والضوء لاول مره في التاريخ بمنطقة الهرم والكرنك.

وتابع: "نحتفل أيضا مع بداية العام الحالي بإطلاق اللغة الصينية في منطقتي فيلة وابو سمبل وذلك لاول مره في تاريخ المنطقتين وبهذا تصبح معظم مناطق الصوت والضوء ناطقة باللغة الصينية.

وأضاف عبد العزيز ، أن مصر تعد ضمن أفضل 5 وجهات إفريقية مفضلة لدى السياح الصينين طبقا لتقرير سابق نشرته شبكة خدمات السفر الصينية، مشيرا الى أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الصين ساهمت  في زيادة معدلات السياحة  الصينية الوافد لمصر.

يشار الى أنه تم تغطية العرض الخاص عن طريق وسائل الاعلام الصينية المختلفه والوسائل الإعلامية المصرية.
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