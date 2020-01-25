أهالى المرج يستغيثون من تلال القمامة بمنطقة محمد نجيب

أرسل ياسر عبد العزيز أحد قرّاء موقع صدى البلد الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يشكو فيها من انتشار تلال القمامة بشارع محمد نجيب بالمرج بالقاهرة.





وأوضح أن منطقة محمد نجيب التابعة لحى المرج تعانى من تراكم تلال من القمامة بآخر الشارع وتتسبب فى انتشار الحشرات والكلاب الضالة ومعطلة حركة السير.





وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.



