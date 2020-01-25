أهالى المرج يستغيثون من تلال القمامة بمنطقة محمد نجيب

أرسل ياسر عبد العزيز أحد قرّاء موقع صدى البلد الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يشكو فيها من انتشار تلال القمامة بشارع محمد نجيب بالمرج بالقاهرة.
وأوضح أن منطقة محمد نجيب التابعة لحى المرج تعانى من تراكم تلال من القمامة بآخر الشارع وتتسبب فى انتشار الحشرات والكلاب الضالة ومعطلة حركة السير.
وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.