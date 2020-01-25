تمهيدا لبدء التشغيل.. برنامج تدريبي لتحسين أداء العاملين بمستشفى ملوي العام

نظمت إدارة الجودة بمديرية الصحة بالمنيا، برنامجًا تدريبيًا داخل مستشفى ملوي العام ، بالتعاون مع الإدارات الفنية بالمديرية والفريق الإشرافي بهدف رفع وتحسين أداء العاملين بالمستشفي والسعي إلى تقديم أفضل الخدمات للمرضي.





وقال الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة بالمنيا، إن البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطة المديرية،استعدادا لتشغيل مستشفى ملوي العام، ويستهدف الفئات العاملة بالمستشفي ( أطباء، أطباء أسنان، علاج طبيعي، صيادلة، تمريض، فنيين ).





وأكد بلبل استمرار التدريبات لتحسين الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية، وللارتقاء بمستوى الأداء وتطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين.





