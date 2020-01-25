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محافظات

تمهيدا لبدء التشغيل.. برنامج تدريبي لتحسين أداء العاملين بمستشفى ملوي العام

السبت 25/يناير/2020 - 02:46 م
صدى البلد
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أيمن رياض
نظمت إدارة الجودة بمديرية الصحة بالمنيا، برنامجًا تدريبيًا داخل مستشفى ملوي العام ، بالتعاون مع الإدارات الفنية بالمديرية والفريق الإشرافي بهدف رفع وتحسين أداء العاملين بالمستشفي والسعي إلى تقديم أفضل الخدمات للمرضي.

وقال الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة بالمنيا، إن البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطة المديرية،استعدادا لتشغيل مستشفى ملوي العام، ويستهدف الفئات العاملة بالمستشفي ( أطباء، أطباء أسنان، علاج طبيعي، صيادلة، تمريض، فنيين ).

وأكد بلبل استمرار التدريبات لتحسين الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية، وللارتقاء بمستوى الأداء وتطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين.

وكانت وزارة الصحة قد انتهت من تطوير 3 مستشفيات كبرى بمحافظة المنيا وهي مستشفيات سمالوط وملوي وديرمواس والتي سيتم افتتاحهم خلال عام 2020 .
تمهيدا لبدء التشغيل.. برنامج تدريبي لتحسين أداء العاملين بمستشفى ملوي العام
تمهيدا لبدء التشغيل.. برنامج تدريبي لتحسين أداء العاملين بمستشفى ملوي العام
تمهيدا لبدء التشغيل.. برنامج تدريبي لتحسين أداء العاملين بمستشفى ملوي العام
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