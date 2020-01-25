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سيارات

أسعار سينوفا senova اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور

السبت 25/يناير/2020 - 01:54 م
سينوفا x35
سينوفا x35
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن  أسعار السيارات، ونستعرض أسعار سينوفا senova اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.

senova x35

سينوفا a1
senova a1 سيدان تبدأ من 157.000 جنيه حتى 184.000 جنيه لأعلى فئة

نتيجة بحث الصور عن ‫سينوفا a1‬‎

سينوفا x25
senova x25 سيدان تبدأ من 219.000 جنيه حتى 234.900 جنيه لأعلى فئة

نتيجة بحث الصور عن ‫سينوفا x25‬‎

سينوفا x35 
senova x35 سيدان تبدأ من 200.000 جنيه حتى 210.000 جنيه لأعلى فئة

نتيجة بحث الصور عن ‫سينوفا x35‬‎
أسعار سينوفا senova اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور
أسعار سينوفا senova اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور
أسعار سينوفا senova اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور
أسعار سينوفا senova اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور
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