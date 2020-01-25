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رياضة

منتخب المغرب يكتسح بوروندي في منافسات السلة الإفريقية للأولمبياد الخاص

السبت 25/يناير/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
حقق فريق السلة "بنين" لمنتخب المغرب، فوزا على نظيره البوروندي، بنتيجة 24 نقطة مقابل 5 نقاط في ثالث مواجهات كرة السلة،ضمن منافسات الالعاب الفريقية للأولمبياد الخاص.

وجاءت نتيجة الأشواط الأول 7 نقاط للمغرب مقابل صفر بوروندي، والشوط الثاني 10 نقاط للمغرب 0 نقاط لبوروندي، وجاءت نتيجة الشوط الثالث 20 نقطة للمغرب مقابل 5 نقاط بوروندي، والشوط الأخير 24 للمغرب مقابل 5 نقاط بوروندي. 

وافتتحت اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة صباحا، أول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص والتي تقام على أرض مصر خلال الفترة من 23 حتى 31 من الشهر الجاري بمشاركة 42 دولة إفريقية.
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