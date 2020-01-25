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محافظات

زراعة الفيوم تكثف الحملات لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الإجازات الرسمية

السبت 25/يناير/2020 - 02:45 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على ضرورة تكثيف الحملات في أيام الإجازات الرسمية لرصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات المباني وإزالتها في المهد قبل تفاقمها.


جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور أحمد الأنصار محافظ الفيوم بتكثيف الحملات حفاظًا على الرقعة الزراعية والتصدي لظاهرة البناء عليها.


وأشار أنه في هذا الإطار وتعاون المحليات تم ازاله ليلة أمس الجمعة بناحية زاوية الكرادسة على مساحة ١ قيراط وإزالة أخرى ليلية حوض النقلة زمام الزاوية على مساحه ١قيراط، وأيضا إزالة بناحية هواره المقطع علي مساحة ١٠٠م حوض فراج، وذلك بإشراف المهندس محمود إسماعيل مدير اداره مركز الفيوم والمهندس خالد فتحي رئيس الحمايه بالمركز والمهندس ناصر ميلاد رئيس قسم المكافحة والمهندس عبد الناصر مدير جمعية الزاوية حوض النقل بالتنسيق بالوحدة المحلية بهوارة بقيادة الأستاذ محمد شعبان.


كما  قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواى بقيادة المهندس علي المهدي مدير الإدارة بإزالة فورية بمركز ابشواي جمعية شكشوك عزبة اللواج بمساحة قيراط فى حضور مدير الجمعية و مشرف المنطقة ونائب رئيس مجلس مدينة ابشواى وفنى الوحدة المحليه والمهندس عيد موظف مختص الجمعية.


كما  قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بأشراف  المهندس الفى كامل مدير الإدارة بإزالة فورية عدد1 حالة مبانى تم ازالتها بالمهد بجمعية كفر عميره على مساحة 1 قيراط وذلك بحضور المهندس عرابى محمد يمانى رئيس قسم الحماية الإدارة ومدير الجمعية بالتعاون مع الوحده المحليه الاستاذ محمد فتحى نايب رئيس مجلس المدينة ورئيس الوحدة المحلية بسرسنا ومسؤل التعديات بالوحدة.
زراعة الفيوم تكثف الحملات لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الإجازات الرسمية
زراعة الفيوم تكثف الحملات لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الإجازات الرسمية
زراعة الفيوم تكثف الحملات لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الإجازات الرسمية
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