AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

اقتصادية البرلمان تستكمل مناقشة قانون البنك المركزي اليوم

الأحد 26/يناير/2020 - 07:09 ص
النائب محمد بدراوى،
النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن اللجنة الإقتصادية من المقرر أن تستكمل خلال اجتماعها اليوم الأحد وغدا الأثنين وبعد غد الثلاثاء مناقشة قانون البنك المركزى المصرى، الذى يحتوى على أكثر من 200 مادة.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهمية قانون البنك المركزى تتمثل فى أنه يعتبر بمثابة تحديث للقانون الحالى والذى صدر قبل 20 عاما، كما أنه ينظم علاقة البنك المركزى بالبنوك وتنظيمه لعملية تعيين مجالس إدارات البنوك.

كما أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن قانون البنك المركزى يساهم فى إحكام الرقابة المالية على البنوك وينظر فى وضع الدولار بالبنوك، بالإضافة إلى متابعة تطبيق مبادئ الحوكمة فى تداول الدولار والنقد الأجنبى.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة للبرلمان ، على أن يعود المجلس للانعقاد اليوم الأحد.

وقبيل رفع الجلسة، وجه الدكتور علي عبد العال، تهديدا لكل وزراء الحكومة، بأن البرلمان سيستخدم كل الأدوات الرقابية وفي مقدمتها الاستجواب في حال التقصير في أداء مهام عملهم.

وأكد علي عبد العال، بعد انتهاء الاستجواب الموجه لوزيرة الصحة، أن الاستجواب نجح، في مواجهة الوزيرة بكافة الملفات التي يعاني منها القطاع الصحي.

وانتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة استجواب وزيرة الصحة، بالانتقال إلى جدول الأعمال، وبذلك تنجو الدكتورة هالة زايد من سحب الثقة، وتستمر في منصبها وزيرا للصحة والسكان.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الدكتور علي عبد العال، غلق باب المناقشة في الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور، وعرض مقترح موقع من أكثر من عشر المجلس لسحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، وفق المادة 222 من اللائحة الداخلية.

وخلال التحقق من أسماء عشر الأعضاء الموقعين على طلب سحب الثقة، تبين غياب أغلبهم عن الجلسة وبذلك يعتبر غيابهم عن الجلسة بمثابة تنازلا عن توقيعهم بسحب الثقة من وزيرة الصحة، كما أن الجلسة العامة للبرلمان استمرت أكثر من 4 ساعات في استجواب وزيرة الصحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد 4 ساعات من الاستجواب.. عبد العال يرفع جلسات البرلمان لتعود للانعقاد 26 الجاري

برلماني: نستكمل مناقشة تعديلات قانون المرور الجديد للوصول لأفضل صيغة

إعلام النواب: مسئولية كبيرة على البرلمان لإقرار قوانين تمس المواطن

برلماني يتقدم بـ 6 مشروعات قوانين خاصة بالانتخابات

محلية البرلمان: أزمة المواقف العشوائية والتقسيم الإدارى للمحافظات على أولوياتنا

وزيرالتنمية المحلية أمام البرلمان لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.. الثلاثاء المقبل

ترشيحاتنا

هل يجوز لموزع الصدقات الأخذ منها إذا كان فقيرا .. الإفتاء تجيب

اعتمد عليه الفراعنة.. عالج هشاشة العظام بملعقة من هذا الخليط

زلزال تركيا المدمر .. شاهد لحظة خروج طفلة 3 سنوات من تحت الأنقاض

علاج الفتور في العبادة .. نصائح العلماء

البطولة العربية .. الإسماعيلي يواجه الاتحاد السكندري على اقتناص التأهل لنصف النهائي

باي باي محمد علي .. أحمد موسى يسخر من المقاول الهارب بعد غلق صفحته المحرضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور

زلزال تركيا المدمر .. شاهد لحظة خروج طفلة 3 سنوات من تحت الأنقاض

بعد مشاهير هوليوود .. رشدي أباظة وفنانو زمان يشاركون في تحدي دوللي الجديد