أمن الجيزة يداهم أوكار المخدرات والسلاح ويضبط 22 عنصرا إجراميا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في مجال قضايا الاتجار بالمخدرات، حملات أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة والعناصر الإجرامية الهاربة.





ونجحت الحملات برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في ضبط 22 متهمًا في حملات على البؤر الإجرامية.









وتواصل قوات الأمن بمختلف أنحاء المحافظة مداهمة أوكار الإجرام وبؤر المخدرات والسلاح.





وفي سياق متصل، نشرت قوات الأمن بالمديرية أكمنة ثابتة وأقوال متحركة بمختلف أنحاء القطاع تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة.