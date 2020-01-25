مؤسسات السياحة والسفر الفرنسية تختار الجونة لإقامة الدورة 20 لمؤتمر Connect..صور

في ضوء سياسة الدولة متمثلة في وزارة السياحة والآثار للترويج للمقاصد السياحية المصرية بالأسواق العالمية المصدرة للسياحة إلى مصر وخاصة السوق الفرنسي، تستضيف مصر بمنتجع الجونة السياحي بمحافظة البحر الأحمر، الدورة العشرين من مؤتمر Connect والذي يقام سنويا في إحدى دول العالم ذات أهمية للشركات ووكالات السياحة والسفر بالسوق السياحي الفرنسي.





ويعتبر هذا المؤتمر الذي بدأت فعالياته بننتجع الجونة وستستمر وحتى يوم الاثنين، هو أحد أهم المؤتمرات الخاصة بالمهنيين الفرنسيين والذين يعملون في شركات ووكالات السياحة والسفر بفرنسا، حيث تأتي استضافة مصر لهذا المؤتمر لتعريف السوق السياحي الفرنسي بمدينة الغردقة والمنتجعات السياحية الموجودة بها والأنشطة المصاحبة لهذا المقصد السياحي الشاطئ.





وأوضح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة انه تم تنظيم هذا المؤتمر بدعم من المكتب السياحي المصري بباريس و بالتعاون مع أحد أكبر منظمي الرحلات بالسوق الفرنسي و مكتب الشركة الوطنية لمصر للطيران بباريس، بحيث يشارك في فعاليات هذه الدورة عدد 70 من ممثلي شركات ووكالات السياحة والسفر الفرنسية بالاضافة الي عدد من ممثلي أهم الصحف ووكالات الأنباء الفرنسية.





وخلال فعاليات المؤتمر سيتم مناقشة الأساليب الحديثة المستخدمة في التسويق للمنتج السياحي و مستقبل العمل السياحي باستخدام وسائل و تقنيات التكنولوجية الحديثة بالاضافة الي تنظيم ورش عمل ورحلات تعريفية للمشاركين لمدينة الغردقة و المنتجعات السياحية بها.





وقد تم اختيار مصر لاستضافة الدورة العشرين للمؤتمر هذا العام نظرا لأهمية المقصد السياحي المصري و زيادة الطلب عليه و عودته كأحد أهم المقاصد السياحية الهامة بالسوق الفرنسي.





وقد تم الدعاية لهذا المؤتمر بداية من المعرض الدولي للسياحة والسفر IFTM TOPRESA الذي اُقيم بالعاصمة الفرنسية باريس في سبتمبر 2019 من خلال الصور والأفلام الدعائية، بالإضافة الى نشر بعض المقالات الصحفية في المجلات والصحف المهنية التي صدرت من بداية سبتمبر الماضي.





كما تم تصميم موقع خاص لدورة هذا مؤتمر علي صفحات التواصل الاجتماعي و شبكة الإنترنت لنشر الصور والفيديوهات الخاصة بالمقصد السياحي الذي يستضيف المؤتمر وكافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج وتفاصيل هذه الدورة، كما تم وضع اللوجو المصري على الدعوات وكافة المواد الدعائية المتعلقة بالمؤتمر.



