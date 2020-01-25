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فيديوجراف | من المرج .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لأطفال مصر

السبت 25/يناير/2020 - 05:01 م
المستشار تركي آل
المستشار تركي آل شيخ
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فيديوجراف
المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قام بلفتة إنسانية داخل منطقة المرج فى مصر.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لاطفال المرج وهو يوزع عليهم قمصان فريقه الميريا الاسباني.

وكتب تركي آل شيخ عبر حسابه: "و من قلب المرج نزلنا نوزع على الأطفال اللي هناك يمكن نقدر نرسم البسمة علي وجوههم ربنا يقدرنا و نسعد أطفال مصر كلهم".


ولمزيد من التفاصيل حول المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تابعوا الفيديوجراف التالى:
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